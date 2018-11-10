Akçadağ'da aday adayı başvuruları sürüyor

Akçadağ
'da aday adayı başvuruları sürüyorEski Malatya
ll Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Akçadağ belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı
MALATYA - 2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti
'de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Bu kapsamda Malatya'da ilçe belediyeleri için en büyük yoğunluğun yaşandığı ilçelerin başında ise Akçadağ ilçesi geliyor. 5 Kasım'da başlayan aday aday adaylık başvuruları ile birlikte şuana kadar çok sayıda ismin başkanlık için başvuruda bulunduğu Akçadağ'da bugün de, daha önce Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinde bulunan Levent İskenderoğlu başvuru dosyalarını ilçe başkanı Arif Tutal'a teslim ettiler.AK Parti Akçadağ ilçe Teşkilat binasında düzenlenen programda ilk olarak dosya sunan Levent İskenderoğlu, "Medeniyetimizin nadide nüvesi, doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim ata ocağım Akçadağ'a Hadim
olmak için,hemşerilerime yoldaş olmak için geldim. Akçadağ'ı hak ettiği yere getirmek ve gelecek kuşaklarımıza sağlam temelli bir miras bırakmak için, büyük ve önemli projelerimizle 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte yürümek ve Akçadağ'ı geleceğe birlikte taşımak için geldim. Birlemek birleştirmek için, 77 mahallemizin tamamının eşit hizmet alabilmesi için,her şeyi bilen değil herkesi bilen bir, her daim tüm Akçadağ'lılar ile istişare ederek işlerine yön veren yoldaşınız olmak için, ecdadımızın güzel kelamında buyurduğu gibi "Yaratılanı sev yaratan dan ötürü" düsturuyla bu coğrafyadaki her canlıya hizmet etmeye geldim" ifadelerine yer verdi.AK Parti Akçadağ ilçe başkanı Arif Tutal ise İskenderoğlu'na başarılar dileyerek dosyayı teslim aldı.
Malatya,Ak Parti,Akçadağ
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:35