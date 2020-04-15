Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Yeni İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ve Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:36
Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Yeni İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ve Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı.

Sabah saatlerinde başlayan tahliyeler esnasından jandarma geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Sosyal mesafe korunarak ve koruyucu önlemlerin alınana tahliyeler otobüslere alınan hükümlülerin cezaevinden çıkışları yapılıyor. Öte yandan Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelerin gün boyu sürmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçadağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: Pazar alanında virüse bariyerli önlem - Haber 14:28: İkizlerine kavuşan çoban annenin çocuklarına devlet desteği - Haber 14:27: Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı - Haber 14:27: Başkan Doğru'da Şehitler Haftası mesajı - Haber 14:27: Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor