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Akçadağ'da sokak hayvanları unutulmadı

Akçadağ Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su bıraktı.

09.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:37
Akçadağ'da sokak hayvanları unutulmadı
Akçadağ Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su bıraktı. Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Akçadağ Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucuyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Akçadağ Belediyesi ekipleri yetişti.Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede birçok noktaya mama ve su bırakıldı. Hayatın normal akışına döneceği güne kadar sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının süreceğini belirten,Akçadağ Belediye Başkan Yardımcılarından Mustafa Menge," Akçadağ Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz bu çalışmaya destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan da desteklerini bekliyoruz " dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar için Başkan Yardımcısı Menge'ye teşekkür eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise," Korona virüs nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için ilçede çalışma başlatıldı. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla yiyecek servisi yapan lokantaların tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktı.Bu kapsamda yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için arkadaşlarımız çalışma başlattı.Oluşturulan ekipler tarafından bundan sonra düzenli olarak sokak hayvanlarına mama ve su bırakılacak"dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçadağ, Güncel
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