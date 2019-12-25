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Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Akçadağ ilçe Teşkilatı'ndan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti.

25.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:57 Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
AK Parti ilçe Teşkilatı'ndan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti.

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Hüseyin Çapar beraberinde partinin grup başkanı Arif Özcan Günay meclis ve teşkilat üyeleri ile birlikte AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu il Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mahmut Boyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Çapar; "Birlikte mesai yaptığımız hemşehrimiz Boyraz'ın başkan yardımcılığı görevine getirilmesi biz Akçadağlıları ziyadesiyle memnun etmiştir.Hemşehrimizi bu göreve layık gören il başkanımız İhsan Koca'ya teşkilatımız adına teşekkür ediyor, Boyraz'a yeni görevinden başarılar diyorum" dedi

AK Parti Akçadağ ilçe Teşkilat Başkanı Çapar ve beraberindeki heyete teşekkür eden Boyraz ise; Hep birlikte inşallah Malatya'mıza hizmet edeceğiz. İl Başkanımızın bize emanet etmiş olduğu bu görevleri inşallah layıkıyla yerine getirmek istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Hüseyin Çapar, AK Parti, Malatya, Akçadağ, Politika

Kaynak: İHA

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