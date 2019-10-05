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Akçadağ polisi taktir topluyor

Malatya'nın Akçadağ ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tunç ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları Akçadağ halkı tarafından büyük takdir görüyor.

05.10.2019 11:48Akçadağ polisi taktir topluyor
Malatya'nın Akçadağ ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tunç ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları Akçadağ halkı tarafından büyük takdir görüyor.

Yaklaşık olarak üç yıl önce göreve baslayan Akçadağ ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tunç ve ekip arkadaşlarının ilçede yürütmüş olduğu çalışmalar büyük taktir topluyor.

Akçadağ ilçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlamasıyla birlikte ilçe genelinde yaşanan asayiş olaylarında azalmanın yaşanmasının yanı sıra zaman zaman ilçe esnafı ve vatandaşlar ile sohbetler ederek bilgi alışverişinde bulunan, düzenlenen toplantılarda vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Emniyet Müdürü Mustafa Tunç bu çalışmalarıyla ilçe halkından tam not alıyor.

Akçadağ ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tunç'un halkın huzur ve güvenini sağlanması hususunda, Akçadağ'a geldiği günden beri, teşkilatı ile birlikte sergilemiş olduğu hizmetlerinde, başarılı operasyonlarla fevkalade belirgin faydalar sağladığını belirten vatandaşlar, Tunç'un ilçe sokaklarında,caddelerinde camide her yerde vatandaş ile kurmuş olduğu sıcak, samimi, alçak gönüllü, güvenilir, dostane ve insani ilişkileri neticesinde Akçadağ halkı ile bir bütünleşmenin sağlandığını söylediler. - MALATYA

Mustafa Tunç, Malatya, Akçadağ, Güncel

Kaynak: İHA

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