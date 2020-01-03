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Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya, yeni doğan bebekleri ziyaret etti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

03.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:58 Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya, yeni doğan bebekleri ziyaret etti
Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni doğan bebekleri ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçınkaya, Akçakale Devlet Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan bebekleri ziyaret ederek aileleri tebrik etti.
Doğum yapan annelere geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçınkaya, yeni bebeklerin hayırlı ve uzun ömürlü olması temennisinde bulundu. Yalçınkaya, ailelere "hoş geldin bebek seti" de hediye etti.
Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya, geleceğin umudu olan çocuklar için hassasiyetlerinin bulunduğunu belirterek, "Akçakale devlet hastanemiz bizim yüz akımız yeni yılla beraber yeni yılda doğan yavrularımızı gelip ziyaret ettik. Annelerini ziyaret ettik. Çeşitli hediyeler takdim ettik. Onlar geleceğin umudu geleceğimizin çocukları onun için çocuklarla ilgili her zaman hassasiyetimiz var. Hastalarımızı da ziyaret ettik. Başhekimimizi dinledik. Hastaneyle ilgili sıkıntıları sorunları kendisi bize bir sunum yaptı, biz de önümüzdeki günler içerisinde hastane için ne gerekiyorsa gücümüzün yettiği kadar ne varsa seferber edeceğiz." dedi.

Mehmet Yalçınkaya, Devlet Hastanesi, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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