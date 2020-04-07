Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akçakale Belediyesi araç filosunu genişletti

Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Akçakale Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçla hizmet ağını genişletiyor.

07.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:02
Akçakale Belediyesi araç filosunu genişletti
Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Akçakale Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçla hizmet ağını genişletiyor.

Akçakale Belediyesi genişlettiği araç filosu ile hizmet yürüyüşünü aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal-kültürel hizmet yapılarından; belediyecilik anlamındaki tüm çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışan Akçakale Belediyesi, hizmet ağını arttırmak için araç yatırımlarına da büyük önem veriyor. Akçakale halkına sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam eden Akçakale Belediyesi, Temizlik işleri müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet çöp depolama haznesine sahip hidrostatik yol süpürme aracı aldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'da, "Filomuzu büyütmeye, geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 gün öncesinde çöp toplama aracımızı filomuza kattık. Bu aracımızı da hibe olarak aldık. Bundan sonra inşallah Akçakale'deki hizmetimize bu aracımızı da dahil ettik. Gönül isterdi ki, bu virüs belasına bulaşmadan planladığımız hizmetlerimizi bahar ayıyla beraber hizmetlerimizi son sürat yapmayı hedefliyorduk. Ancak bugün ortada bir salgın var ve mühim olan öncelikle sağlıktır. Makine parkımıza kattığımız bu aracımız, Akçakale'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakale, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Akçakale Belediyesi araç filosunu genişletti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:47: Otomobil 30 metreden yuvarlandı: 3 yaralı - Haber 12:47: Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı - Haber 12:47: Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak - Haber 12:47: Balıkesir'de 20 ilçede etkin mücadele - Haber 12:47: Başkan Yaman, 1 maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasın bağışladı - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler