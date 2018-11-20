Akçakale Belediyesi Kreş Ve Gündüz Bakim Evinde Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Akçakale belediyesi kreş ve gündüz bakım evi konferans salonunda düzenlenen "Mevlid-i Nebi" etkinliğipeygamber efendimiz Hz. Muhammet (SAV)'i yad etmek için Kreş öğrencilerinin gösterileri izleyenleri mest etti. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerinden bölümler okunarak başladı.

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan; İnşallah çocuklarımızı peygamber efendimizin istediği gibi güzel ahlaklı ve dinine bağlı bir gençlik yetiştiririz. Bizler bugün insanlık tarihini derinden etkilemiş, mesajlarıyla ve hayatıyla insanlığın aydınlanmasına ve olgunlaşmasına vesile olan, Allah'ın elçisi peygamber efendimizin dünyamızı teşriflerinin 1447'inci yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle doğumunu kutladığımız peygamber efendimizi muhabbetle yad ediyoruz. Dedi.

Günün anlam ve önemine binaen Akçakale merkez fuadiye camii imam hatibi Hasan Ayebe yaptığı konuşmada; "Mevlid-i Nebi" peygamber efendimizin doğumunu yad etmek idrak etmek daha doğrusu anlamak ve algılamak haftası olarak kutlanmaktadır. Tarihçesi peygamber efendimizin vefatından yaklaşık 350 yıl sonra Fatımiler döneminde kutlanmaya başlayan bir etkinlik olarak devam edip ecdadımızın Osmanlının üzerinde hassasiyetle durduğu bu güzel günde fakir ve fukaranın yetim ve öksüzlerin gözetildiği peygamberi anlatan özel programlar tertip edilmiştir. Dedi.

Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Mehmet Laçin ve öğretmenlertarafından hazırlanan gösteriler kreş öğrencileri tarafından sahnelendi. İlahilerin seslendirildiği,etkinlikte öğrenci velileri de çocuklarının o anlarını ölümsüzleştirmek için telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntü almaya çalıştı.

Etkinliğe Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Eşi Ayşenur Ayhan, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Naciye Kurt, Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Şube Müdürü İbrahim Guda, Akçakale Merkez Fuadiye Camii İmam Hatibi Hasan Ayebe ve Öğrencilerin Aileleri katıldı.

Etkinlik sonrası Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan etkinliğe katılan öğrencilerin ailelerine günün anlam ve önemine binaen birer gül hediye etti.