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Akçakale Belediyesine yeni iş makinesi

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya araç parkına yeni bir Ekskavatör daha kazandırdı.

23.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:29Akçakale Belediyesine yeni iş makinesi

Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip olduğu bütçeyi verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor

Her geçen gün bünyesine yeni araçlar ekleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, araç parkına bir Ekskavatör kazandırdı.

Akçakale belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir süredir girişimlerde bulunan başkan Mehmet Yalçınkaya ilçeye kazandırdığı yeni araçlarla ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Son dönemlerde araç filosunu önemli ölçüde güçlendiren Akçakale Belediyesi, araç filosuna kentin önemli ihtiyaçlarından bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesi, Bir kepçe iki Ekskavatör ve bir çöp toplama aracı toplamda 5 yeni araçla güçlendirildi.

"İlçemize eksiksiz hizmet vermek için çalışıyoruz"

Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya yeni alınan iş makinası ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, parkını, geçmişten gelen borç ve faiz yükü nedeniyle hak ettiği şekilde güçlendirmelerinin bir süre mümkün olmadığın kaydetti, "Ancak yeni dönemle birlikte belediyenin borç yükünü büyük miktarda azalttık ve her alanda ciddi bir tasarruf politikası uyguladık. Bu sayede de araç filomuzu zaman içinde zenginleştirip güçlendirmeye başladık. Geçen süreç içinde belediyemizin ve özellikle sahada çalışan personelimizin ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve araç-gereç ihtiyacını büyük oranda temin ettik" ifadelerini kullandı


Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, Akçakale, Araç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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