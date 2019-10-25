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Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

25.10.2019 16:12

6 sınır ilçesinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Twitter'dan yapıldı.

"2 ARALIK'A UZATILDI"

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

''Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık.''

Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Ceylanpınar, Kızıltepe, Nusaybin, Birecik, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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