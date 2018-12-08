Akçakale'de 1 PKK'lı Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye
uyruklu 1 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD üyesi 1 teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye
'ye geçmeye çalıştığını belirledi. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma ekipleri, ilçe kırsalında F.İ. isimli teröristi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiğini savunan F.İ. götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğunu itiraf etti. F.İ. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa,Akçakale,PKK
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:41