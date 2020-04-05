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Akçakale'de 30 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

05.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:48
Akçakale'de 30 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Akçakale ilçe merkezinde polis ekiplerinin yaptıkları denetimde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal eden aralarında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların da bulunduğu 30 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. İlçe genelinde polis ekiplerinin kontrolleri sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akçakale, Polis, Güncel
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