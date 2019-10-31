Haberler » Yerel » Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteğiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

31.10.2019 17:55
Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.
Akçakale ilçesinde bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokullardan oluşan 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu. Belediye kültür merkezi konferans salonunda kırtasiye malzemeleri öğrencilere tek tek dağıtımı yapıldı. Dernek Başkanı Nazan Yalçınkaya dağıtımlarla ilgili, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gözlerin çevrildiği bu sınır bölgesinde bulunmak ve buradaki öğrencilerimize destek vermek için burada bulunmaktayız. Öğrencilerimiz desteklemek adına böyle bir karar aldık. 200 ilkokul, 200 orta okul olmak üzere toplam 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtiyoruz" diye konuştu.
Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Sivil Toplum Kuruluşu, Şanlıurfa, Akçakale, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
18:36 Muğla Büyükşehirden kadın üreticilere "Kıl Keçisi" desteği
17:55 Akçakale'de 400 öğrenciye kırtasiye desteği
17:03 Lastiğini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
16:50 Polisi aracında sürükleyen şüpheli adliyeye sevk edildi
15:56 İnfaz Koruma Memurlarına 'Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi
15:37 Vali Gündüzöz'den "işkenceye uğrayan köpek" açıklaması
14:31 Emniyet Müdürü Dilberoğlu, önce kendi makam aracındaki çakar lambaları söktürdü
31.10.2019 18:43:47