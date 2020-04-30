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Akçakale'de 500 aileye iftar yemeği

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Akçakale'de 500 aileye iftar yemeği
30.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:40
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.
Akçakale Belediyesi, ilçedeki ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç aileler için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belediye ekipleri, 500 aileye Suudi Arabistan merkezli Nedva Derneği'nin desteğiyle iftar vaktinden önce sıcak yemek ulaştırmaya başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ihtiyaç sahiplerine desteğin devam edeceğini söyledi.
Ramazan ayında bu tür yardımların önemli olduğunu belirten Yalçınkaya, şunları söyledi:
"Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Suriyeli kardeşlerimize, Suudi Arabistan ve Nedva Derneğinin gayretiyle günlük 500 aileye sıcak yemek dağıtımımız oluyor. İnşallah devamı da gelecek ve akabinde daha fazla yardımlarımız olacak. Bütün gayretimiz, bu ramazan ayı boyunca burada çoluk çocuk, vatanlarından edinmiş kardeşlerimizin sofralarına bir ekmek, bir çorba koyabilmek. Bu sıkıntıya hep birlikte bütün Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Nedva Derneği Akçakale Temsilcisi Hassan Esentemiz de katkılarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Haber

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