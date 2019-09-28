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Akçakale'de 7'nci hava devriyesi gerçekleştirildi

Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7'nci kez hava devriyesi gerçekleştirildi.

28.09.2019 13:03Akçakale'de 7'nci hava devriyesi gerçekleştirildi
Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7'nci kez hava devriyesi gerçekleştirildi.

Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline son vermesi için Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini vermişti. Bunu üzerine Türkiye ve ABD askerlerinin komutasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezinde zaman zaman ortak hava ve kara devriyeleri yapılıyor. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale'ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapılmasının ardında 7'nci hava devriyesini gerçekleştirdi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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