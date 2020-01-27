Akçakale'de Belediyesi ekmek dağıtımına haftanın 3 günü aralıksız devam ediyor

Akçakale Belediye Başkanlığı Terahum, Crısıs Aıd Derneklerinin ortak çalışmasıyla, Türk ve Suriyeli ailelere yardım amacıyla ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye görevlileri ve dernek yetkilileri, ilçede yaşayan mağdur olan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla, sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtılan ekmeklerin, ihtiyaç sahibine ulaştırılması için gerekli çalışmaları başlatan Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya mesai mefhumu gözetmeksizin ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımlarımız aralıksız devam edecektir. Dedi.

Ekmek dağıtımı Akçakale Belediye Başkanlığı binası önünde düzenli bir şekilde haftanın 3 günü ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Ekmek dağıtım sonrası Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı Makamında ziyaret eden Crısıs Aıd dernek müdürü Iskander Han, Yaptığı açıklamada, Crısıs Aıd derneği olarak İngiltere 'den geldik. Terahum sivil toplum derneği ile Akçakale Belediye başkanlığı ile ekmek dağıtımını gerçekelştirdik. Katkılarından ve yardımlarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve ekibine teşekkür ederiz.

Başkan Yalçınkaya'da, katkılarından ve yardımlarından dolayı dernek yöneticilerine teşekkür ett