Akçakale'de, Deaş Şüphelisi Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye
uyruklu H.F.E. (18), tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye
'ye geçtiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçakale kırsalında Suriye uyruklu H.F.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu itiraf eden H.F.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Şanlıurfa
Suriye,Akçakale
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:17