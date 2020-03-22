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Akçakale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Akçakale Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını gece, gündüz kırsal ve merkez mahallelerde devam ettiriyor.

22.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:14
Akçakale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Akçakale Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını gece, gündüz kırsal ve merkez mahallelerde devam ettiriyor.

Korona virüs vakasının ülkemizde görüldüğünün açıklanması ile Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile belediye bünyesinde dezenfeksiyon ekibi kuruldu. Korona virüs Bilim Kurulunun açıklamalarına uygun şekilde Akçakale genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan ekip, kamuya açık tüm alanlarda çalışmalarını hummalı şekilde devam ettirildi.

Tüm kamu kurum binaları, belediye tesisleri, bankalar, pazar yerleri, okullar, cezaevi, camiler, taziye evleri, yurtlar, halk otobüsleri ile kamuya açık tüm alanlarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak, Temizlik İşleri Müdürlüğü gece saatlerinde ilçedeki tüm cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları yapıldı.

Mehmet Yalçınkaya'da, Korona virüs 'ün yayılımını önlemek amacıyla kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçınkaya, dezenfeksiyon ekiplerinin her an sahada olacağının da altını çizerek, geçen Cuma günü itibari ile sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım hizmetini ücretsiz yaptıklarını da hatırlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel

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