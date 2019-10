Akçakale'de günlük yaşam hareketleniyor

Tel Abyad'ın, sivil yerleşim yerlerini hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından, bu kentin hemen karşısında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde günlük yaşam hareketlenmeye başladı.Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'de sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan havan ve roket saldırıları nedeniyle, 9 aylık Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Bazı evlerin de zarar gördüğü ilçede, yetkililerin uyarıları üzerine sınıra yakın yerlerde dolaşmayan ve evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan vatandaşlar, Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından rahat bir nefes aldı.Akçakale'de sokaklar yeniden hareketlenirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynamaya başladı.Sınıra yakın yerlerde güvenlik nedeniyle kapalı tutulan iş yerleri de kepenk açıp, camlarına Türk bayrakları astı."Akçakale halkı her zaman devletinin yanında"Sınır hattına yakın noktada manav dükkanı işleten İsmail Altın, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle perşembe günü iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.Tel Abyad'ın terör unsurlarından temizlenmesiyle rahat nefes aldıklarını belirten Altın, "Bugün dükkanımızı yeniden açtık. Askerimiz bizi kurtardı bu teröristlerden. Esnaf dükkanını açtı ve herkes memnun. Devletimize, Mehmetçike teşekkür ederiz. İşimize döndük, herkes evlerine dönüyor." diye konuştu.Esnaf Mehmet Demirtaş da Akçakale halkının her zaman devletinin yanında olduğunun altını çizerek, "YPG/PKK çapulcuları bizi korkutamazlar. Biz her şekilde devletimizle beraberiz. Terör örgütünün attığı havan ve roketlerden dolayı çocuklar korkuyordu. Bu nedenle sınır hattındaki evlerde yaşayanlar ailelerini uzaklaştırdı ama artık herkes dönmeye başladı." ifadelerini kullandı.Sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Mustafa Bağıç ise Tel Abyad'ın terör örgütünden temizlenmesi sonrasında yeniden arkadaşlarıyla sokaklarda buluştuklarını ve birlikte rahatça oyunlar oynadıklarını anlattı.