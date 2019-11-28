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Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2)

EDİRNE'DEKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan havan mermisinin, büs bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'deki evine Türk...

28.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:35Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2)

EDİRNE'DEKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şanlıurfa'nın ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan havan mermisinin, büs bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan 'in 'deki evine Türk bayrakları asıldı.

Keskin'in görev nedeniyle Şanlıurfa'ya gitmesinin ardından eşi Gülçin Keskin'in yalnız yaşamaya başladığı Talatpaşa Caddesi üzerindeki Adliye Lojmanları'ndaki evi, acı haberle birlikte dolup taştı. Önünde bir ambulansın hazır beklediği eve ilk taziye ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp, doktor eşi Ayten Canalp ile gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ile çok sayıda asker de şehidin evine gelerek, acılı eş Gülçin Keskin'e başsağlığı diledi. Şehit Davut Armağan Keskin memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/ EDİRNE,



Akçakale, Edirne, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

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