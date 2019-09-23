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Akçakale'de helikopter hareketliliği

23.09.2019 15:54Akçakale'de helikopter hareketliliği


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Kaynak: DHA

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