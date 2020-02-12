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Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu

Akçakale Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz fitnes kursu ilgi görüyor.

12.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:54Akçakale'de kadınlara özel fitnes kursu
Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz fitnes kursu ilgi görüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmaları kapsamında ücretsiz fitnes kursu başlatıldı.
Belediyenin Kültür Merkezi Salonu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Toktan'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen kursa Akçakaleli kadınlar ilgi gösteriyor.
Pazartesi ve çarşamba günleri akşam gerçekleştirilen kursa kayıtlı 55 kadına pilates, zumba ve step dersleri veriliyor.
Eğitmen Toktan'ın gösterdiği hareketleri yapan kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Akçakale Belediyesi ve Başkan Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.
Eğitmen Fatma Toktan, kurs kayıtlarının devam ettiğini belirterek, ilçede yaşayan tüm kadınları davet etti.

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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