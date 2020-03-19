Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Akçakale'de koronavirüs önlemleri - Güncel

Akçakale'de koronavirüs önlemleri

Akçakale Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

19.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:20
Akçakale'de koronavirüs önlemleri

Akçakale Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile oluşturulan 30 kişilik ekip tarafından, tüm kamu kurum binaları, belediye tesisleri, bankalar, pazar yerleri, okullar, camiler, taziye evleri, yurtlar, halk otobüsleri ile kamuya açık tüm alanlardaki dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınkaya, ilçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan başlatılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading