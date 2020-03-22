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Akçakale'de koronavirüs tedbirleri

Akçakale Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

22.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:18
Akçakale'de koronavirüs tedbirleri

Akçakale Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatı ile oluşturulan 30 kişilik ekip tarafından, halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki cadde ve sokaklarda da yıkama ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yalçınkaya, ekiplerin kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettiğini aktaran Yalçınkaya, bu kapsamda sağlık çalışanlarının şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel

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