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Akçakale'de maskeler halka ücretsiz dağıtılıyor

Akçakale Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede üretilen maskeler halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

06.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:28
Akçakale'de maskeler halka ücretsiz dağıtılıyor
Akçakale Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede üretilen maskeler halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Korona virüsü salgını sonrasında maske stok sorununu çözmek amacıyla Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatıyla belediye kültür merkezinde kurulan atölyede üretilen maskeler kamu kurumları ve ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

Toplam 30 bayanın çalıştığı atölyede günde 4 bin adet maske üretiliyor. Sabahın erken saatlerinde maske üretim atölyesini ziyaret eden Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak, üretilen 5 bin maskeyi zabıta ekipleriyle birlikte kamu kurumları, ilçe esnafı ve çarşı merkezinde gördüğü vatandaşlara dağıtarak vatandaşlardan sürekli sosyal mesafeyi korumaları için uyarılarda bulundu.

Bütün meselenin sağlığa odaklı olacağını, sağlık meselesinde herkesin el birliğiyle bir birine yardım edeceğini ve bu badireyi birlikte atlatacaklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya,"Bu virüs salgını herkesin televizyonlardan ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla dünyanın en büyük afetidir. Bu gün itibarı ile dünyanın zararı 50 trilyon dolar. Bu salgın Türkiye'yi de büyük çapta etkiledi. Sürecin kısa olması ve zayiatın az olması için dua ediyoruz. Bunun olabilmesi içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediklerini can kulağıyla dinleyeceğiz, Sağlık Bakanımızın açıklamalarına riayet edeceğiz, doktorlarımızın söylediklerini de harfiyen uygulayacağız. Belediye olarak ilçemizde ve köylerimizde dezenfekte, ilaçlama, eldiven ve maske dağıtımında hiçbir sıkıntımız yok, bütün bunları layıkıyla yapılıyoruz. Bir maske üretim atölyesi açtık. Gece gündüz üretim yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu ürettiğimiz maskeler yıkanabilir özelliğe sahip. Her zaman söylediğim gibi en büyük ilaç, en büyük doktor, en büyük tedavi, kendimizi bir birimizden uzak tutmaktır. Bir arada olmayacağız, tokalaşmayacağız, sosyal mesafeye riayet edeceğiz ve kendimizi her şeyden tecrit edeceğiz. Bu süreç geçene kadar kurallara uymamız gerekiyor. Bu süreç inşallah uzun bir süreç değil, yakın bir tarihte normal hayata döneceğiz ve normal hayat başladıktan sonra da bütün bunlar acı bir hatıra olarak hatıralarımızda kalacaktır. Zamanımızı birbirimizden uzakta geçirmeye bakalım çünkü bu virüsün insana her türlü yoldan bulaşma imkanı var. Bundan korunmanın bir tek yolu var, bir birimizden uzak duracağız. Hastaneleri, kaymakamlığı, belediyeyi mecbur olmadıkça işgal etmeyelim. Bütün herkesin bir tek hedefi var, bu sağlık sorununu çözebilmek ve sorunsuz günü geçirebilmek ancak sağlık sorunu olduğu zaman bütün meselemiz sağlığa odaklı olacak. Sağlık meselesinde hepimiz el birliğiyle birbirimize yardım edeceğiz ve bu badireyi birlikte atlatacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Ücretsiz maske alan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür ederek önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Akçakale'de maskeler halka ücretsiz dağıtılıyor - Haberler

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