Haberler » Güncel » 'Akçakale'de masum sivilleri katleden teröristler imha edildi'

"Akçakale'de masum sivilleri katleden teröristler imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.

10.10.2019 18:30
Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun"
(Mehmet Kalay/İHA)

Akçakale, Bebek, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 Hatay'da iş hanında yangın
19:32 AA terör örgütü yandaşlarının yalanlarını ortaya çıkarıyor
19:32 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin...
19:31 Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:30 YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi
19:30 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor"
19:30 İngiltere'den Türkiye "güvence verdi" açıklaması
10.10.2019 19:34:06