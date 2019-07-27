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Akçakale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki Suriye uyruklu Yasir Ahmet (38) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

27.07.2019 14:43 Akçakale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki Suriye uyruklu Yasir Ahmet (38) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Akçakale- Suruç yolunun 23'üncü kilometresinde Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü kimliği henüz tespit edilemeyen 63 PF 571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi otomobilde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, otomobilden çıkarılan 4 kişiden Suriye uyruklu Yasir Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yasir Ahmet'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Akçakale, Suriye, Suruç, Güncel

Kaynak: DHA

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