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Akçakale'de özel araçlar dezenfekte ediliyor

Akçakale Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
Akçakale'de özel araçlar dezenfekte ediliyor
Akçakale Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

Korona Virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde çalışmalarını artıran Akçakale Belediyesi ulaşımın en rahat sağlandığı istasyon caddesinde kurulan istasyonda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla uygulamasını yapan ekipleri, tüm detayları gözden geçirerek çalışmasını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakale, Güncel
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