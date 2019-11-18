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Akçakale'de şehit olan Cihan Güneş'in adı vergi dairesine verildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in ismi, memleketi Manisa'da vergi dairesine verildi.

18.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:56Akçakale'de şehit olan Cihan Güneş'in adı vergi dairesine verildi
Şanlıurfa'nın ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in ismi, memleketi Manisa'da vergi dairesine verildi.
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığının oluruyla Manisa Alaybey Vergi Dairesinin adı "Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi" olarak değiştirildi.
Yaklaşık 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanan, 1 yıl önce de geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başlayan Cihan Güneş, 10 Ekim'de Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırı sonucu şehit olmuştu.

Cihan Güneş, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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