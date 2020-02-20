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Akçakale'de şehitler için mevlit okutuldu

Akçakale Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akçakale temsilciliği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

20.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:28Akçakale'de şehitler için mevlit okutuldu
Belediyesi ve Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akçakale temsilciliği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.
İlçedeki Yeni Cami de düzenlenen mevlit programında tüm şehitler için dua edildi. Mevlidin ardından vatandaşlara ikram yapıldı.
Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan TÜGVA Akçakale Şube Başkanı Mustafa Çelikçi, katkılarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.
Vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelikçi, "Tüm vatan şehitlerimizin ruhları için mevlidi şerifi okuttuk, dualarımızı yaptık bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Yeni Cami, Akçakale, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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