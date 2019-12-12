Akçakale'de sokaklar bir bir gözden geçiriliyor

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerde hummalı bir şekilde kilitli beton parke taşı döşeme işlemini sürdürüyor. İlçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ve teknik ekip Süleyman Şah mahallesindeki çalışmaları inceledi.

Merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım onarım ve yeni yol ağı kazandırma ile kırsalda berkitme yol yapım çalışmalarını sürdüren Akçakale Belediyesi ekipleri son olarak, Süleyman Şah mahallesinde kilitli beton parke taşı işlemine başladı.

İlçenin birçok mahallesinde devam eden kilitli beton parke çalışmalarının son durağı olan Süleyman Şah mahallesindeki çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İlçe genelinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme işlemi çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya şunları söyledi:

BÜTÜN MESELEMİZ GÜZEL BİR AKÇAKALE

"Şehir merkezinde ara sokaklarda 8 bin metre karelik yol çalışmamız devam ediyor. İnşallah ilk yağmur düştü ikinci yağmurdan önce bu işlerimizi bitireceğiz. Şu ana kadar şehrin parke taşı işi işlerini bitirdik. Büyük oranda şehir merkezinde 100 bin metre karelik kilitli parke taş döşemesi yaptık, bütün meselemiz güzel bir Akçakale huzurlu bir Akçakale vetemiz bir Akçakale için fakat halkımızdan bir tek ricam var bütün caddelerimizi temiz tutalım bu belediyenin tek başına yapacağı bir iş değil hepimiz elbirliğiyle gayret edeceğiz şehrimizi temiz tutacağız. Biz alt yapısını üst yapısını yapacağız fakat temizlik buradaki insanların gayretiyle olacak, temizliğe riayet edelim bunu bütün halkımdan bekliyorum. Güzel bir ilçe olsun, batıdaki ilçeler gibi Olsun, bu müştereken yapılan işler hepimizin gayretiyle olacak bu gayreti de herkesten bekliyorum. Allah yardımcımız olsun."Dedi.

Ayrıca kilit parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımları tamir edilerek düzgün bir hale getiriliyor.

Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Akçakale Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımlarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor.