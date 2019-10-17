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Akçakale'de terör mağdurlarına yardım

Akçakale'de terör mağdurlarına yardımTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale İlçesine PKKYPG'li teröristlerce atılan havan ve roketlere hedef olarak mağdur olan ailelere İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği erzak...

17.10.2019 17:08Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale İlçesine PKKYPG'li teröristlerce atılan havan ve roketlere hedef olarak mağdur olan ailelere İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği erzak yardımında bulundu.
9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Telabyad'da bulunan PKKYPG'li teröristler tarafından Akçakale'ye çok sayıda roket ve havan atıldı. 2 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, birçok evde de hasar oluştu. Saldırıların ardından mağdur olan ailelere destek vermek isteyen İyi Kalpler Derneği yöneticileri bugün Akçakale'ye geldi. Sınır hattındaki ilçede roket ve havanların isabet etmesiyle hasar gören evlerde yaşayanları ziyaret eden dernek yöneticileri, geçmiş olsun dileğinde bulunup yanlarında getirdikleri erzak yardımlarını bıraktı.
Akçakale Belediyesi yetkilileri ile birlikte terör mağduru ailelere yardımda bulunan İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür harekatın başarıyla tamamlanmasını temenni ederken, terör mağduru ailelere desteklerinin süreceğinin mesajını verdi.

Akçakale, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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