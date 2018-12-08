Akçakale'de Uyuşturucu Zanlıları Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 Suriye
uyruklu kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbarat çalışması sonucunda şüpheli olarak belirlediği Suriye uyruklu İ.H. ile R.A.K'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 10 gram esrar ile 50 uyuşturucu hap ve bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.
Suriye,Jandarma,Akçakale
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:34