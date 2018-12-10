Akçakale'de Yakalanan 2 Terörist Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesinde yakalanan Suriye
uyruklu terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 kişi tutuklandı.
Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından Türkiye
'ye kaçak olarak girmeye çalışırken yakalanan M.A.H. ve M.H.İ.'nin yapılan incelemede terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa,Suriye,Akçakale
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:53