Akçakale'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yakalanan Suriye
uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Akçakale
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye
'den Türkiye
'ye geçtiği saptanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist Raşit El İsa'nın(34), gizlendiği adresi tespit etti. Jandarma
adrese düzenlediği baskınla İsa'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Raşit El İsa, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Şanlıurfa