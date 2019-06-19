19.06.2019 17:26
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Akçakale'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Akçakale

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği saptanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist Raşit El İsa'nın(34), gizlendiği adresi tespit etti. Jandarma adrese düzenlediği baskınla İsa'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Raşit El İsa, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
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