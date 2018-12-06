Akçakale'de Yakalanan Terörist Tutuklandı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde jandarma tarafından yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye
uyruklu M.C.H., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan ve bunu sorgusunda itiraf eden M.C.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Adliyesi
'nde nöbetçi mahkemeye çıkan M.C.H., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Şanlıurfa
Jandarma,Suriye,Akçakale
06 Aralık 2018 Perşembe 17:44