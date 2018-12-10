Akçakale'de Yakalanan Teröristler Tutuklandı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yakalanan Suriye
uyruklu terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından Türkiye
'ye kaçak olarak girmeye çalışırken yakalanan M.H.İ. ve M.A.H.'nın yapılan incelemede terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Suriye,Şanlıurfa,Akçakale
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:24