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Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (2)

6'NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADITürkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6'cnı hava devriyesini başlattı.

21.09.2019 11:40Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (2)

6'NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADI
Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6'cnı hava devriyesini başlattı. Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na inen TSK'ya ait 2 helikopter yakıt takviyesi ve personellerin binişinin ardından havalandı. Türk helikopterlerin ardından aynı noktaya Suriye yönünden gelen ABD'ye ait 2 helikopter iniş yaptı. ABD helikopterleri de ABD askerlerinin binmesinin ardından havalandı ve 4 helikopter birlikte Suriye yönüne gitti. Bu hafta iki kez yapılan ve toplamda 6'ncısı gerçekleşen helikopter devriyesinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki  Telabyad ile Resulayn arasında yapılacağı belirtildi. Yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan devriyenin ardından helikopterler yeniden üslerine dönecek.



Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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