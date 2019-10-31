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Akçakale'deki 400 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı

Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD) tarafından temin edilen çanta ve kırtasiye malzemeleri Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'deki 400 öğrenciye dağıtıldı.

31.10.2019 17:04
Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD) tarafından temin edilen çanta ve kırtasiye malzemeleri Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'deki 400 öğrenciye dağıtıldı.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı TÜSHAD'a teşekkür etti.
Terör saldırılarının hedefi olan ilçeye verilen desteklerden dolayı duygulandıklarını ifade eden Yalçınkaya, "Dost ve kardeşlik desteksiz olmuyor. Akçakale bu dönemde çok iyi bir sınav verdi. Şehitlerimiz ve yaralılarımız vardı ama çocuklar olarak moralinizi bozmayın her şey istediğiniz gibi olacak." dedi.
TÜSHAD Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Yalçınkaya da teröristlerin saldırılarından etkilenen Akçakale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencileri mutlu etmek istediklerini anlatan Yalçınkaya, ellerinden geldiği kadar eğitime ve öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından 400 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Akçakale'deki 400 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA


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