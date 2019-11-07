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Akçakale'deki askerlere "Efeli" moral ziyareti

İzmir'den sınır hattındaki güvenlik güçlerine destek vermek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen 7'nci sınıf öğrencisi, zeybek oynayıp asker selamı verdi.

07.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:40 Akçakale'deki askerlere
İzmir'den sınır hattındaki güvenlik güçlerine destek vermek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen 7'nci sınıf öğrencisi, zeybek oynayıp asker selamı verdi.
İzmir'den bir yakınıyla birlikte giydiği Efe kıyafetleriyle Akçakale ilçesine gelen 7. sınıf öğrencisi Arda Bahçeci, güvenlik güçlerine Ege'ye özgü zeybek oyununu sergiledi. Bahçeci, oyununun sonunda ise sınır hattında görev yapan askerlere selam durdu.
Bahçeci, beraberinde getirdiği kantaron yağını ise askerlere hediye etti.
Arda Bahçeci, kendi elleriyle topladıkları kantaron otunun yağını yaptıklarını ve bunları sınır hattındaki askerlere getirdiğini belirterek, "Askerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buraya geldik. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin. Barış Pınarı Harekatının arkasındayız." dedi.

Akçakale, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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