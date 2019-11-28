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Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

28.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:24Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, dün Akçakale'de bir hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı belirtildi.
Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtalarıyla derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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