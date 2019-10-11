Haberler » Güncel » Akçakale'den teröristlere 'Ölürüm Türkiyem' mesajı

Akçakale'den teröristlere "Ölürüm Türkiyem" mesajı

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerini veren Akçakale'de hoparlörlerden "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak teröristelere mesaj veriliyorBarış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerden olan Tel Abyad'daki PKK/YPG'li...

11.10.2019 11:59Akçakale'den teröristlere
Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerini veren Akçakale'de hoparlörlerden "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak teröristelere mesaj veriliyor

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerden olan Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır ötesinden attıkları roketlerle Akçakale ilçesinde yaşayan sivil insanları hedef almıştı. Operasyonun ilk 2 gününde Akçakale'de 21 ayrı noktaya düşen roketler nedeniyle Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit olurken, onlarca kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Harekatın üçüncü gününde bölge insanı sivilleri hedef alan teröristlere tepki gösterirken belediye hoparlöründen ise "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak, Tel Abyad'daki teröristlere mesaj verildi. - ŞANLIURFA

Telabyad, Akçakale, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:41 Akçakale'de helikopter hareketliliği
13:41 Harekata yönelik provoke edici paylaşımlara gözaltı kararı
13:40 "İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi"
13:40 Barış Pınarı Harekatı'na destek
13:40 Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
13:40 Barış Pınarı Harekatı 3. gününde
13:40 İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret
11.10.2019 13:42:18