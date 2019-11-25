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Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi.

25.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:01Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi
Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen 'nin kentine girişler için kullanılacak olan Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırarak güvenli hale getirdiği Suriye'nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi. Mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlen gümrük kapısında asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu hafta içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından Telabyad'a girişler buradan sağlanacak. Gümrük kapısının insani yardım geçişleri için kullanılacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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