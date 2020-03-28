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Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.

28.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakale, Güncel

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