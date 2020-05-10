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Akçakale Kaymakamından şehit annelerine ziyaret

Akçakale Kaymakamından şehit annelerine ziyaretŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Kaymakam Hamza Özer, Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret etti.

10.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:55
Akçakale Kaymakamından şehit annelerine ziyaret
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Kaymakam Hamza Özer, Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret etti.
Kaymakam Hamza Özer, sabah saatlerinden itibaren ilçede bulunan şehitlerin annelerinin evine gitti. Ziyaret ettiği annelerin gününü kutlayan ve şehitler için dua eden Kaymakam Özer, her zaman annelerin yanında olduklarının mesajını verdi. Kaymakam Özer, ziyaretlerde çeşitli hediyeler verdiği şehit annelerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kaleme aldığı mektubu da takdim etti.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
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Akçakale Kaymakamından şehit annelerine ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Hamza Özer, Akçakale, Suriye, Güncel, Haber

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