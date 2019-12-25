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Akçakale ve Ceylanpınar'a doğalgaz müjdesi

Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğalgaz ulaştırılması amacıyla hazırlanan mühendislik projesi kapsamında, Şanlıurfa Valiliği'nde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

25.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:01 Akçakale ve Ceylanpınar'a doğalgaz müjdesi
ve ilçelerine doğalgaz ulaştırılması amacıyla hazırlanan mühendislik projesi kapsamında, Valiliği'nde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ev sahipliğinde, Vali Yardımcısı Selami Işık, Proje Yürütücüsü Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanı Dr. Necati Evren ve beraberindeki teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, proje detaylarıyla ilgili katılımcı kurum ve kuruluş temsilcilerine bilgi verildi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü faaliyet alanları ve proje ile ilgili gelinen aşamadaki teknik konular hakkında katılımcıların görüşünün ele alındığı toplantıda, projenin sağlıklı ilerlemesi amacıyla bilgi alışverişinde bulunuldu. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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