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Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde tüm okullar, Suruç ve Birecik ilçesinde ise bazı okullar 3 gün süreyle tatil edildi.

12.10.2019 21:20Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde tüm okullar, Suruç ve Birecik ilçesinde ise bazı okullar 3 gün süreyle tatil edildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
(İHA)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Güncel

Kaynak: İHA

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