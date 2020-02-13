Haberler » Güncel » Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı - Haber

Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı.

13.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:26Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı

ŞANLIURFA'nın sınırında bulunan ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da sokağa çıkıp, karın keyfini çıkardı. kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Şanlıurfa Valiliği okulları 1 gün süreyle tatil etti. Akçakale ilçesine ise 7 yıl sonra yağan kar, şaşkınlık yarattı. Sabah arken saatlerde sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. İlçe halkı cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.



Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:34:46