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Akçakale'ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgütünün Tel Abyad'dan attığı roketle şehit olan Akçakale İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü personeli gözyaşları arasında defnedildi.

17.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:58Akçakale'ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi
Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgütünün Tel Abyad'dan attığı roketle şehit olan Akçakale İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü personeli gözyaşları arasında defnedildi.

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgünün Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ne attığı roket sonucu ağır yaralanan ve 37 gün sonra şehit olan Halil Yoğurt, Akçakale'deki İbni Sina Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Halil Özcan, Ahmet Akay ve İlçe Kaymakamı Hamza Özer, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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