Akçakale'ye bir roket daha düştü

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir roket, Akçakale'de bir eve isabet etti. Güncel Kaynak: İHA
Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken, PKK/YPG'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)